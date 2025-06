Perugia, contromano sulla via Adriatica: arrestato 28enne dopo un inseguimento

Perugia, 8 giugno 2025 - I carabinieri, a Ponte San Giovanni, frazione di Perugia, hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne, di origini albanesi, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a un pubblico ufficiale. Il risultato operativo è maturato nell'arco notturno, a seguito di numerose segnalazioni pervenute al Nue - 112, comunicando la presenza di un'auto che percorreva via Adriatica contromano, a velocità elevata, ponendo seriamente in pericolo la sicurezza degli utenti della strada. Intercettato il veicolo, i carabinieri hanno invano intimato l'alt al conducente, che non si è fermato, proseguendo nella marcia contromano e ad alta velocità lungo l'asse viario. Ne è scaturito un inseguimento, conclusosi all'altezza del sottopasso di via Assisana, laddove il guidatore, a causa della velocità sostenuta, ha perso autonomamente il controllo del mezzo, andando a impattare contro un muro. Raggiunto dai carabinieri, lo stesso, dopo aver opposto viva resistenza agli operanti, che lo hanno bloccato, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare, nel corso della quale sono stati rinvenuti e sequestrati nella sua disponibilità due involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di 51 grammi. A conclusione degli accertamenti, il giovane è stato dichiarato in stato di arresto, convalidato poi dal giudice del Tribunale di Perugia che ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. Maurizio Costanzo