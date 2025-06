Guida contromano a folle velocità. Finisce addosso al muro. Aveva mezz’etto di cocaina in auto

Ha percorso via Adriatica contromano a folle velocità, si è schiantato sul muro e, alla fine, è stato arrestato. È successo nella notte. A fermare il giovane, 28 anni di origini albanesi, senza fissa dimora, sono stati i carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni. L’uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a un pubblico ufficiale. L’intervento dei militari è partito a seguito di numerose segnalazioni pervenute al numero unico di emergenza, il 112: i cittadini, all’altro capo del telefono, segnalavano la presenza di un’autovettura che percorreva via Adriatica contromano, a velocità elevata, mettendo seriamente in pericolo la sicurezza degli utenti della strada. I carabinieri sono intervenuti immediatamente e hanno intercettato il veicolo, intimando l’alt al conducente. Il ragazzo, però, non si è fermato e ha proseguito, sempre contromano e sempre ad alta velocità, lungo via Adriatica. È scattato, quindi, l’inseguimento, con i carabinieri impegnati a bloccare l’auto anche per evitare che ulteriori gravi rischi per i cittadini. La “corsa“ del ventottenne di origini albanesi si è interrotta all’altezza del sottopasso di via Assisana, quando il giovane, proprio a causa della velocità sostenuta, ha perso autonomamente il controllo del mezzo, andando a impattare contro un muro.

L’uomo è stato quindi raggiunto dai carabinieri e, nonostante l’incidente avuto pochi istanti prima, ha opposto resistenza ai militari, che non con poca fatica, alla fine, sono riusciti a bloccarlo. Sono scattate, quindi, le perquisizioni, sia personale che del veicolo a bordo del quale il ragazzo viaggiava. Nel corso del controllo i carabinieri della stazione di Ponte San Giovanni hanno rinvenuto nella disponibilità del ragazzo due involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di 51 grammi. A conclusione degli accertamenti, il giovane è stato dichiarato in stato di arresto e, informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Perugia, trattenuto presso la camera di sicurezza del Comando carabinieri, in attesa dell’udienza fissata con rito direttissimo. Il provvedimento cautelare, quindi, è stato convalidato dal giudice ha disposto nei suoi confronti la custodia in carcere. La sostanza stupefacente rinvenuta è stata sottoposta a sequestro.