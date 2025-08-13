Ferragosto last minute al mare in Toscana, la simulazione costi: per due notti una coppia spende almeno 400 euro

Firenze, 13 agosto 2025 – Ferragosto è sinonimo di mare, ma partire all’ultimo minuto in Toscana significa prepararsi a conti salati. Abbiamo fatto una simulazione su Booking, cercando una camera per una coppia, per il fine settimana dal 15 al 17 agosto, in alcune delle principali località balneari della regione.
Il risultato? Non abbiamo trovato strutture sotto i 400 euro, a meno che non si opti per il campeggio. In alcuni casi, soprattutto nelle mete più richieste, le cifre superano ampiamente i mille euro per due notti, con qualche picco negli hotel a cinque stelle che, nelle località più esclusive, sfiorano i 3mila euro.
Viareggio
Per un hotel 4 stelle valutato “ottimo” dagli ospiti, colazione inclusa e non rimborsabile, il prezzo parte da 805 euro fino a 1.069 euro se si opta per pagare la colazione in struttura. Un appartamento a 900 metri dalla spiaggia, valutato “eccellente”, arriva a 1.123 euro per il periodo 15-17 agosto. L’opzione più economica? Un due stelle a 433 euro, a 900 metri dal mare e dal centro.
Castiglione della Pescaia
Un appartamento in agriturismo con piscina e vista giardino costa 966 euro. Per un tre stelle vicino alla spiaggia si superano i 1.000 euro, quindi 500 euro a notte. Se si vuole spendere meno bisogna spostarsi a Follonica, dove un 4 stelle con colazione inclusa parte da 530 euro.
Marina di Bibbona
Un 4 stelle con spa, palestra e spiaggia privata parte da 897 euro, se si sceglie la camera comfort con pagamento anticipato e non rimborsabile, colazione inclusa nel prezzo e vista giardino a oltre 1.200 euro con balcone. La mezza pensione aggiunge 39 euro a persona. Più economico il camping con casa mobile da 19 metri quadrati (618 euro) o un agriturismo a Bolgheri (526 euro).
Marina di Grosseto
Un appartamento in residence tre stelle da 34 metri quadrati costa 794 euro. Con colazione inclusa si sale a 827 euro. Se ci si sposta a Punta Ala si spende un po’ meno: due notti in appartamento tre stelle, valutato 7,3 dagli ospiti, costano 501 euro.
Porto Ercole e dintorni
Per un 5 stelle vicino al centro e alla spiaggia, il prezzo va da 1.096 a 1.216 euro, secondo se si scelga pagamento online o in struttura. Altri 5 stelle raggiungono 2.816 euro. A Porto Santo Stefano, una suite in hotel 4 stelle costa 2.516 euro. Per una camera doppia ad Albinia, a 15 chilometri da Porto Ercole, si spendono 615 euro. Il minimo assoluto? 181 euro per una piazzola in campeggio a Capalbio.