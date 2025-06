Ruba un portafogli poi picchia un'automobilista, arrestato

Santo Stefano Magra (La Spezia), 20 giugno 2025 – Ruba un portafoglio da un'auto a Santo Stefano Magra e dopo qualche ora provoca lesioni ad un automobilista a Sarzana: arrestato dopo le indagini della polizia locale santostefanese.

Tutto è partito quando un cittadino di Santo Stefano Magra si è rivolto alla polizia locale di Santo Stefano di Magra con a capo il comandante Maurizio Perroni poiché ignoti gli avevano rubato il portafogli dall’auto lasciata in sosta a Santo Stefano di Magra. Le indagini condotte dal vicecomandante Andrea Prassini hanno consentito di rintracciare il responsabile individuato in S.P. cinquantenne residente nella provincia di Massa. Durante lo svolgimento delle stesse indagini, è pervenuta alla municipale la notizia che un uomo, lo stesso giorno del furto, ma circa 5 ore dopo ed a Sarzana, aveva procurato lesioni volontarie ad un automobilista dopo un diverbio dovuto alla circolazione stradale. Sul posto, per placare gli animi, era intervenuta una pattuglia dei carabinieri, ma l’aggressore si era allontanato a forte velocità prima dell’arrivo dei militari e facendola apparentemente franca.

Una serie di accurati riscontri, però, hanno consentito alla polizia locale di Santo Stefano Magra di accertare che l’autore dei due fatti criminosi, benché avvenuti a distanza di ore uno dall’altro ed in due Comuni differenti, fosse lo stesso soggetto appunto identificato. Si tratta peraltro di un pluripregiudicato con numerosi precedenti penali e per il quale, in considerazione delle condotte tenute, è stata emessa dalla competente autorità giudiziaria un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e quindi prelevato dalla propria abitazione ed accompagnato alla Casa Circondariale di Massa. Per i fatti dei quali si è reso responsabile, S.P. rischia una pena detentiva fino a tre anni per il furto, cui si aggiunge una pena sempre nel massimo fino a tre anni per le lesioni volontarie.