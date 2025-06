Marco Riccomagno, chi era la vittima dell’incidente in Versilia. Lascia una moglie incinta

Capezzano Pianore, 20 giugno 2025 – Stava andando al lavoro in sella alla sua moto. Un percorso conosciuto, un tragitto sul quale viaggiava praticamente ogni giorno, ma stavolta il destino ha dato a Marco Riccomagno il peggiore degli appuntamenti. Alle 6 di questa mattina, venerdì 20 giugno, il 32enne viareggino – ma residente a Lido di Camaiore – si è schiantato contro un furgone. Le cause sono ancora da accertare, ma in base ad una prima ricostruzione avrebbe tamponato il mezzo che viaggiava verso Viareggio. Quel che è certo è che per lui non c’è stato niente da fare.

Le ferite riportate nell’impatto erano davvero troppo gravi. I sanitari del 118, prontamente accorsi sul posto, hanno provato in tutti i modi a rianimarlo, ma nemmeno le manovre salvavita e la corsa disperata verso il pronto soccorso dell’ospedale Versilia hanno avuto effetto. Marco è morto in strada, lasciando sgomenti parenti e amici.

Lavorava come saldatore e aveva un cuore grande così. Gli amici che lo piangono sui social ricordano soprattutto il suo impegno come volontario della Croce Verde di Forte dei Marmi: guidava le ambulanze e non si tirava mai indietro davanti a un turno di lavoro estenuante.

Persona generosa, nel settembre del 2014 aveva coronato il suo sogno d’amore sposando la sua Martina. Sui social di lei ci sono ancora le foto del giorno più bello. Marco Riccomagno stava anche per diventare padre: il dolore degli amici per il figlio che non vedrà mai si mescola con quello della moglie, incinta di qualche mese. Cordoglio per la scomparsa anche dagli ambienti del Carnevale di Viareggio: il 32enne era un collaboratore di uno dei costruttori.