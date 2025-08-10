Cadavere in pineta a Torre del Lago: macabra scoperta dopo una giornata al mare

Torre del Lago, 11 agosto 2025 – Quello che doveva essere un pomeriggio di svago al mare si è trasformato in un’esperienza da incubo per due residenti della zona. La coppia ieri ha trascorso la giornata sulla spiaggia della Lecciona, raggiunta in bicicletta, e stava rientrando a casa attraversando la pineta di Levante, tra Torre del Lago e Vecchiano. Durante il tragitto, l’uomo ha avvertito la necessità di fare una breve sosta per un bisogno fisiologico e si è quindi addentrato di pochi metri nella vegetazione.

In quel momento, la scioccante scoperta: davanti ai suoi occhi, seminascosto tra la macchia mediterranea e sporcizia, giaceva un cadavere, in avanzato stato di decomposizione. Praticamente ne rimaneva soltanto lo scheletro. Scioccato e incapace di credere a quanto stava vedendo, l’uomo ha chiamato la compagna e, subito dopo, hanno allertato insieme le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno delimitato l’area e avviato i rilievi.

L’identità della vittima, ormai ridotta a scheletro, e le circostanze della morte restano al momento un mistero: non si esclude nessuna pista, dall’incidente al gesto volontario, fino a ipotesi più gravi. La pineta di Levante, di solito meta di ciclisti, escursionisti e famiglie in cerca di relax, è ora sotto i riflettori per un caso che ha scosso la comunità. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali segnalazioni di persone scomparse compatibili con il ritrovamento.

Nel frattempo, la pineta rimane sotto stretta osservazione, mentre si attende l’esito degli accertamenti medico-legali e delle indagini in corso.