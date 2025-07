La macabra scoperta: trovato un cadavere, si indaga per omicidio

Quarrata, 23 luglio 2025 – Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nel pomeriggio di martedì 22 luglio alla Ferruccia, al confine tra Agliana e Quarrata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pistoia e quelli di Quarrata, insieme al sostituto procuratore Chiara Contesini.

In corso l’identificazione. Sul caso vige il massimo riserbo da parte degli inquirenti, anche se l’ipotesi che si fa strada è che possa trattarsi di Salvatore Blandino, l’uomo di 70 anni che è scomparso proprio da Quarrata alla fine di giugno. Sono diversi gli elementi al vaglio che ricondurrebbero alla sua identità. Quanto alle cause che hanno portato alla morte, gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, anche se ci sarebbero già alcuni elementi che potrebbero far sospettare che si tratti di omicidio. Le conferme, in ogni caso, sia riguardo all’identità del cadavere che alla causa di morte dovranno venire solo dall’esame autoptico e dal confronto del Dna dei poveri resti ritrovati con quello dei famigliari di Blandino. Per questo, il cadavere è stato trasferito a Careggi, dove saranno svolti tutti gli esami.

Era dal 27 giugno, che la prefettura di Pistoia aveva attivato le procedure di ricerca per una persona scomparsa a Quarrata. Sia i carabinieri di Pistoia che i vigili del fuoco avevano anche stanziato un punto di ricognizione in piazza Risorgimento, tanto che il Comune aveva messo a disposizione le associazioni di Protezione Civile, come aveva comunicato anche il sindaco Gabriele Romiti sulla sua pagina Facebook. Da quel momento in poi non essendo riusciti a ritrovare la persona scomparsa, le indagini pare che siano proseguite in segretezza per rispetto della privacy dell’uomo e dei suoi familiari e per evitare che venissero compromesse o ostacolate. Ma in molti continuavano a chiedersi come mai non si parlasse più della persona scomparsa, senza sapere se fosse un uomo, una donna o un bambino.

Nella prima settimana di luglio però in città già le voci si rincorrevano sulla vicenda della sparizione di Salvatore Blandino, l’anziano vedovo che viveva da solo nella sua abitazione in via della Repubblica. Era stata la sorella a denunciare la sua assenza improvvisa, dopo che non lo vedeva né sentiva da giorni, tanto che qualcuno era venuto a sapere che il figlio dell’uomo, residente in una città del nord Italia, era stato allertato ed era arrivato a Quarrata. In queste settimane, le ricerche dei carabinieri non si sono mai interrotte. Nel giardino della casa sono stati usati anche i cani molecolari. Dalle prime verifiche effettuate, risultava che l’uomo prima di scomparire, avesse prelevato soldi dal proprio conto. Il cellulare non è mai stato ritrovato, mentre la macchina e la bicicletta sono state lasciate ferme a casa, per cui pareva improbabile che l’anziano fosse andato, come aveva già fatto altre volte, nelle zone collinari del Montalbano sopra Quarrata, per cercare funghi o altre piante selvatiche commestibili.