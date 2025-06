Lo trovano morto su una panchina sabato pomeriggio: era deceduto da ore

Pisa, 14 giugno 2025 – Dramma nel quartiere San Giusto di Pisa nel primo pomeriggio del 14 giugno 2025 quando è stato trovato morto un 38enne che si è trasferito sul territorio dal sud. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era deceduto ormai da ore.

Sopralluogo dei carabinieri nel punto della tragedia

Sul posto sono intervenuti i sanitari, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, e i carabinieri di Pisa che hanno avviato le indagini su disposizione della Procura. Il corpo è stato rimosso, dopo il via libera del pm di turno, e nei prossimi giorni sarà effettuata l’autopsia. Diverse le persone che, passando, si sono chieste che cosa fosse successo in una giornata caldissima. Saranno gli accertamenti a stabilire le cause di questa morte improvvisa.