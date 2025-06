Cade dalle scale e muore a 61 anni. Inutili i soccorsi

Cerreto Guidi (Firenze), 11 giugno 2025 – Tragedia a Cerreto Guidi, dove un uomo di 61 anni è morto in seguito ad una caduta dalle scale della propria abitazione. E’ successo nella tarda serata di ieri, martedì 10 giugno. Sul posto sono immediatamente arrivati i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare.

Per tentare di rianimarlo è stato usato anche il defibrillatore, ma il decesso è avvenuto sul posto. Tra le varie ipotesi c’è anche quella di un malore che potrebbe aver causato la caduta dalle scale e poi la morte.

Notizia in aggiornamento