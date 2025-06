Elettricista muore colpito da un malore

Le Grazie (Porto Venere), 9 giugno 2025 - Lo ha trovato un residente del posto, nell’androne delle scale, ma nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi non c’è stato nulla da fare. Un uomo di circa 60 anni, residente nello Spezzino, è morto dopo essere stato colpito da un malore. L’episodio oggi pomeriggio attorno alle 17 alle Grazie in una palazzina di via Roma, dove l’uomo, di professione elettricista, stava operando da qualche tempo nell’ambito dei lavori di ristrutturazione di un’abitazione situata all’ultimo piano.

L’uomo è stato trovato nell’androne situato tra il primo e il secondo piano del fabbricato da un residente, che si è immediatamente prodigato per allertare i soccorsi e per prestare prima assistenza. In pochi minuti sul posto sono arrivate due ambulanze della pubblica assistenza di Porto Venere, e l’automedica Delta1 del 118 della Spezia con a bordo l’equipaggio medico infermieristico. Tutti i tentativi di salvare l’uomo si sono rivelati vani, con il 60enne che è deceduto sul posto. Nella palazzina di via Roma sono poi arrivati i carabinieri della caserma di Porto Venere e quelli del nucleo operativo della Compagnia della Spezia, per gli accertamenti e gli adempimenti del caso.