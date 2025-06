Incidente fra auto e scooter sulla strada provinciale, gravissimo ragazzino di 17 anni

Vezzano Ligure, 5 giugno 2025 – E’ in gravissime condizioni l’adolescente, un diciassettenne, che nella mattinata di oggi, 5 giugno, intorno alle 7,30 sulla strada della Ripa (dopo la galleria all’altezza del campo sportivo di Bottagna) si è scontrato contro un’auto che percorreva la strada nel senso opposto. Sull’esatta dinamica dell’incidente sono ancora in corso i rilievi da parte dei carabinieri: stando a una prima ricostruzione dei fatti, ancora in fase di pieno accertamento, il ragazzino avrebbe perso il controllo dello scooter per finire contro l’auto che arrivava in senso opposto.

Tutto è avvenuto in pochi secondi, secondo quanto testimoniato anche da chi si trovava in coda a quell’ora di punta, tanto che non tutti si sono resi conto di quanto stesse accadendo. L’impatto fra i mezzi è stato terribile, il giovane in sella allo scooter ha avuto la peggio, ha riportato gravi ferite alle braccia e al bacino.

Sul posto in soccorso al ragazzo sono intervenuti la Pubblica Assistenza di Vezzano, i vigili del fuoco, l’automedica Delta 1 del 118 e i carabinieri per ricostruire la dinamica. Il giovane, che si stava dirigendo a scuola, è stato immediatamente stabilizzato e ricoverato in condizioni serie nella shock room dell’ospedale Sant’Andrea di Spezia dove gli sono stati riscontrati diversi traumi, tanto che era in valutazione il trasferimento all’ospedale di Genova.