Scontro fra auto in Garfagnana, tre feriti nell’incidente

Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), 5 giugno 2025 – Incidente stradale questa mattina sulla strada regionale 445 della Garfagnana all’altezza di Castelnuovo di Garfagnana.

La richiesta di aiuto è arrivata intorno alle 6,48; due le auto che si sono scontrate, tre invece le persone rimaste ferite.

Un uomo di 33 anni è stato portato in codice rosso (ma per dinamica) all’ospedale di Castelnuovo. Un uomo di 39 anni e una donna di 33 anni sono invece stati portati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Lucca.

Sul luogo dell'incidente la centrale del 118 ha inviato l’ambulanza della Misericordia del Barghigiano e due ambulanze della Misericordia di Castelnuovo. Sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco.