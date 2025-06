Finisce con lo scooter in un fossato, grave 43enne schiacciata dal motorino

Vecchiano (Pisa), 2 giugno 2025 – Una donna di 43 anni è uscita di strada con il suo scooter, attorno alle 4 di questa mattina, 2 giugno, finendo la sua corsa in un fossato in cui scorre acqua che costeggia via Traversagna Sud, nel comune di Vecchiano. Le 43enne durante la caduta è stata schiacciata dallo scooter. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Pisa, per rimuovere il motorino e raggiungere la donna che è stata poi immobilizzato e affidata al personale sanitario del 118. La donna è stata poi trasportata all’ospedale di Cisanello in codice rosso. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente