Verso l’estate 2025: dal centro al litorale una stagione ricca di appuntamenti

Pisa, 3 giugno 2025 – “Iniziative ed eventi svolgono un ruolo sempre più importante in un'ottica di valorizzazione del commercio e del turismo locali e in questa ottica abbiamo assicurato un impegno costante negli anni, arrivando ad organizzare oltre 100 appuntamenti sull'intero territorio della provincia. Pisa è protagonista assoluta con eventi diventati ormai a tutti gli effetti tappe imperdibili dell'estate”. Il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli presenta le principali iniziative organizzate dall'associazione di via Chiassatello che coinvolgeranno Pisa e il litorale.

“A partire dalla scenografica e suggestiva Cena sul Ponte di Mezzo, giunta alla 13° edizione che quest'anno si svolgerà domenica 22 giugno, fino agli eventi cult del nostro litorale, come la sesta edizione di Marina Dance Parade in programma venerdì 11 luglio a Marina di Pisa e la Notte Blu di Tirrenia che si terrà venerdì 18 luglio per la sua 13° edizione. Nei week-end estivi vengono registrate mediamente 200mila presenze nelle località del Litorale pisano e questi numeri sono la più chiara dimostrazione di quanto il turismo rappresenti un fondamentale vettore di crescita e motore pulsante del litorale e di tutto il sistema imprenditoriale pisano”.

“Per questo auspichiamo che vengano investite sempre più risorse in questo settore strategico, ad esempio sulla programmazione di grandi eventi, importantissimi per l'economia del territorio, così come all'analisi previsionale dei flussi turistici, ormai decisiva in un contesto di competizione internazionale sempre più agguerrita”.

“L'esempio più recente di quanto gli eventi rappresentino un’occasione unica per valorizzare e promuovere il territorio è arrivato dal Giro d’Italia, non tanto per il giorno stesso della tappa del 20 maggio, quanto per la capacità di creare visibilità, attrarre visitatori e generare un movimento economico che mostrerà i suoi risultati nelle prossime settimane, mesi e anni. Siamo particolarmente soddisfatti anche per l'interesse generato da questo importantissimo appuntamento con le iniziative che hanno animato la città e messo in primo piano le attività nelle settimane e nei giorni precedenti. In questo senso Confcommercio Pisa è stata protagonista e gli imprenditori hanno dimostrato grande partecipazione e voglia di mettersi in gioco come dimostrato dal concorso Vetrina Rosa che vedrà premiata la vetrina con l'allestimento più bello tra quelle a tema Giro d'Italia nel centro di Pisa, e la Cena in Rosa che ha visto coinvolti oltre 30 ristoranti di tutto il centro storico, con uno spettacolare allestimento in via Santa Maria, a pochi metri dall'arrivo di tappa”.

Proprio per sostenere tali iniziative il direttore generale di Confcommercio auspica “un particolare impregno dell'amministrazione comunale sulla Tassa di Soggiorno, i cui proventi dovrebbero essere utilizzati proprio per investimenti mirati sul turismo, con l'obiettivo di accrescere l'attrattività e la competitività del territorio. È fondamentale che il gettito derivante da questa misura venga destinato alla realizzazione e alla valorizzazione di eventi turistici”.