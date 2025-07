Scontro auto-moto sulla Barberinese, un morto e una ferita grave

Calenzano (Firenze), 20 luglio 2025 – Ancora sangue sulla Sp8, la direttrice Barberinese. In un incidente avvenuto questo pomeriggio, in località Pontenuovo di Calenzano, ha perso infatti la vita un uomo di 59 anni mentre una donna di 56 è in gravissime condizioni, in prognosi riservata: sul posto diverse ambulanze e anche l’elisoccorso regionale Pegaso.

Stando a una prima ricostruzione si tratterebbe di uno scontro frontale fra una moto e un’auto, una Fiat Panda che, per cause in corso di accertamento, avrebbero impattato violentemente. Uno scontro tremendo che non ha lasciato scampo al conducente della motocicletta, un poliziotto. Aveva 59 anni.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Signa che si stanno occupando dei rilievi mentre la polizia municipale per un supporto non avendo il servizio nei giorni festivi. Per consentire le operazioni le operazioni di soccorso e tutti gli accertamenti la Sp8 è stara chiusa in direzione Nord a partire dalla rotonda nord della circonvallazione di Carraia.

La viabilità, informa sui propri canali social il Comune di Calenzano, sarà riaperta ad operazioni concluse, il cui termine non può per ora essere stabilito. Il tratto in cui si è verificato l’incidente è tristemente noto per essere stato teatro in passato di incidenti mortali tanto che per la sua messa in sicurezza, si era provveduto anche ad una modifica della curva e della sede stradale.

A fine maggio si era verificato un incidente molto grave, anche in questo caso un frontale fra un mezzo a due ruote e un autocarro, che aveva ridotto in gravissime condizioni il conducente dello scooter.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO