Forte dei Marmi, divieto di balneazione nella spiaggia dei vip: stop dal Bagno Piero al Santa Maria

Forte dei Marmi (Lucca), 4 settembre 2025 – Dopo il provvedimento del Comune di Pietrasanta per Motrone, Tonfano e Fiumetto, arriva anche il divieto di balneazione da parte del sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi, per un tratto di mare chiamato “Forte dei Marmi Sud”. Un tratto che tocca alcuni dei bagni più famosi del Forte a partire dal Bagno Piero.
IL tratto è quello che va dal Bagno Santa Maria al Bagno Piero, appunto. Il tratto di mare è stato dichiarato non idoneo alla balneazione in seguito ai prelievi eseguiti da Arpat martedì scorso. Il Comune ha già richiesto le contro-analisi.