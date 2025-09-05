Concerto lirico. Se "Lontana è la voce del mar"

Oggi alle 18 l’Auditorium Simonetta Puccini ospita il concerto, ingresso libero, "Lontana è la voce del mar… arie da camera tra sogno, natura e memoria". Il soprano Alessandra Meozzi, accompagnata al pianoforte dalla maestra Arianna Presepi, interpreta alcune arie composte da Giacomo Puccini, Ottorino Respighi, Giorgio Federico Ghedini e Franco Alfano. Un viaggio musicale che attraversa l’anima della lirica italiana tra fine Ottocento e primo Novecento.

Da Puccini, con le romanze che uniscono nostalgia e sensualità, a Pizzetti e Respighi, che recuperano la forza evocativa della tradizione popolare e arcaica, fino ad Alfano, che intreccia poesia e modernità in pagine dal respiro rarefatto e visionario. Un percorso che unisce mare, terra e mito, portando l’ascoltatore in una dimensione sospesa, dove la voce sembra arrivare da lontano, come un’onda antica che ancora vibra nel presente. Alessandra Meozzi si è diplomata in canto al Conservatorio "Giacomo Puccini" di La Spezia sotto la guida di Maria Casula. Si è perfezionata con maestri di fama internazionale quali Katia Ricciarelli, Raina Kabaivanska, Mirella Freni, Paolo Washington, Claudio Desderi, Susanna Rigacci, Bruna Baglioni e Maria Billeri. Ha interpretato personaggi femminili iconici è distinta nei panni di Lucy ne Il Telefono di Menotti. Si è esibita in alcuni dei più prestigiosi teatri e festival internazionali. Arianna Presepi è nata nel 2004, risiede a Lucca dove si è avvicinata al pianoforte all’età di 7 anni. Attualmente frequenta il secondo livello accademico di pianoforte.