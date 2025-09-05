Musica al Fortino. L’orchestra tedesca con cento giovani

Domani il Comune ospiterà il primo concerto toscano della Kreisjugendmusikkapelle Biberach, la straordinaria orchestra giovanile composta da 100 elementi che arriva, anche quest’anno, in Versilia dalla Germania. L’evento in un settembre appena iniziato mantiene viva la stagione culturale e turistica. Il concerto, ingresso libero e gratuito, è alle 18 in piazza Garibaldi, ed è organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune in collaborazione con l’Associazione Gemellaggio Prato-Wangen: residenti e turisti, che hanno deciso di trascorrere in Versilia anche i primi giorni di settembre, potranno vivere un pomeriggio di musica d’insieme di altissima qualità. I giovani musicisti proporranno un repertorio vivace e variegato che unisce tradizione e modernità, capace di affascinare gli appassionati di questo genere musicale e anche spettatori di passaggio.

Con i suoi circa cento giovani musicisti, la KJK Biberach è un’eccellenza nel panorama bandistico giovanile europeo. Fondata nel 1977, vanta un palmarès di altissimo livello, tra cui un primo premio con lode ottenuto nella categoria massima al Festival Musicale Mondiale della Gioventù di Zurigo. Sotto la guida del direttore Tobias Zinser, l’orchestra propone un repertorio che spazia dalla tradizionale musica tedesca per bande sinfoniche alle colonne sonore, fino a composizioni originali di moderna concezione. L’orchestra tedesca è molto apprezzata e ha alle spalle molte tappe in città europee come Berlino, Stoccarda e recentemente è stata applaudita anche nella Repubblica Ceca. In Italia si è esibita a Roma. Dopo la tappa di domani in Versilia i musicisti sono attesi domenica alle 21 a Poggio a Caiano in piazza Santissimo Rosario.