"Sui contributi per l’affitto solo ritardi"

Pur accogliendo con favore lo stanziamento di 200mila euro per il contributo all’affitto annunciato dall’amministrazione Del Ghingaro, il Partito Democratico di Viareggio ricorda che, già nel 2023, "Abbiamo chiesto lo stanziamento di 250mila euro per sostenere le famiglie colpite dai tagli del Governo Meloni. Quella proposta – spiegano i Dem, guidati dal segretario Filippo Ciucci (nella foto) – fu respinta con forza da tutta la maggioranza che probabilmente non voleva esprimersi contro le scelte del governo nazionale e accusò, per giunta, il PD di far propaganda. Oggi l’amministrazione del Ghingaro arriva con oltre due anni di ritardo, destinando addirittura meno risorse di quelle richieste allora". "E a questo – proseguono i democratici – si aggiungono delle emerite falsità, arrivando a contestare alla Regione Toscana di “non aver ritenuto di intervenire” quando le risorse regionali non sono mai mancate. Anche quest’anno il contributo in conto affitto insieme ad altre linee di finanziamento, come l’investimento di 45 milioni per sostenere l’affitto di under 30 a reddito basso, è stato finanziato nuovamente. Ma si sa – aggiungono – che quest’amministrazione pur di attaccare la Regione Toscana ne spara di ogni. Denunciamo l’inerzia, l’ipocrisia e le menzogne di chi prima ha ignorato le difficoltà delle famiglie e oggi si presenta come difensore della solidarietà e attacca altre istituzioni che su quel versante non hanno mai smesso di fare la loro parte. Per noi – concludono dal Partito Democratico – il contributo affitti non è un favore a qualcuno né un provvedimento spot: è una misura di giustizia sociale che deve essere programmata in modo serio e continuativo".