"La tua anima", un brano dedicato alla pace

La musica è la sua passione da sempre e questa volta ha scritto un brano con il quale vuole scuotere le coscienze e vuole sensibilizzare ciascuno di noi ad impegnarsi per la cultura della pace in uno scenario internazionale che ogni giorno mette il mondo davanti a pagine di morti e sterminio. Michele Righini, 48 anni ( nella foto) di Massarosa dove vive, ha scritto un brano per la Palestina nel quale lancia un appello alla pace.

Come si intitola la canzone?

"La canzone si intitola ‘La tua anima" e l’ho cantata per la prima volta alla marcia pro Gaza organizzata domenica scorsa"

Quando e perché ha scritto il brano?

"L’idea di utilizzare la musica come linguaggio di pace è nata negli ultimi tre mesi quando la situazione palestinese ha subito l’evoluzione che è sotto gli occhi del mondo. Mi piacerebbe che le mie parole risvegliassero in ciascuno di noi una profonda riflessione. Nei versi faccio riferimento ai dati ufficiali sulle morti palestinesi: “60.000 vite sepolte dal fuoco. Duemila piccoli strappati alla vita. E mentre guardi dentro al nulla, il tuo cuore si riempie di lacrime“ con queste parole che fanno parte del testo mi piacerebbe indurre una riflessione profonda. Ognuno di noi dovrebbe ritrovare la propria umanità".

Ha un calendario dove proporre la canzone?

" Non ho date, la proporrò al mio batterista Nico Pellegrini. Non è un brano con il quale voglio farmi pubblicità, ma con il quale spero di lanciare un messaggio sociale e di solidarietà".

Maria Nudi