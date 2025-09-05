L'attenzione sul ceto medio

Raffaele Bonanni
L'attenzione sul ceto medio
Viareggio
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gelaterie ToscanaLocale vip SantanchèChiude storica bottegaElezioni regionali ToscanaMonolocali FirenzePuccini, la mostra
Acquista il giornale
CronacaForza Italia presenta gli ultimi quattro in lizza: ora la lista è completa
5 set 2025
MARTINA DEL CHICCA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Viareggio
  3. Cronaca
  4. Forza Italia presenta gli ultimi quattro in lizza: ora la lista è completa

Forza Italia presenta gli ultimi quattro in lizza: ora la lista è completa

Nella sede di via Fratti, Forza Italia ha presentato altri quattro candidati che vanno a completare la lista per le...

Da sinistra Luca Bianchi, Niccolò Alberti, Carlo Bigongiari e. Marzia. Lucchesi che per Forza Italia correranno alle Regionali

Da sinistra Luca Bianchi, Niccolò Alberti, Carlo Bigongiari e. Marzia. Lucchesi che per Forza Italia correranno alle Regionali

Nella sede di via Fratti, Forza Italia ha presentato altri quattro candidati che vanno a completare la lista per le prossime elezioni regionali in Toscana, formando una squadra di otto persone. Si tratta di quattro consiglieri comunali: Marzia Lucchesi, insegnante di Massarosa in pensione; Niccolò Alberti, dottore commercialista di Pietrasanta; Luca Bianchi, vigile del fuoco di Altopascio; infine Laura Lucchesi, impiegata di Bagni di Lucca. Queste candidature vanno ad aggiungersi a quelle della capolista Deborah Bergamini, di Carlo Bigongiari segretario provinciale di Forza Italia, Giovanni Minniti, candidato indipendente e Romina Mariotti, imprenditrice. "La nostra è una squadra unita e coesa – sottolinea il coordinamento provinciale Bigongiari – in grado di mettere a disposizione della Toscana competenze diverse, esperienze consolidate e una conoscenza diretta delle comunità locali. Vogliamo rappresentare al meglio le istanze dei cittadini e portare in Regione serietà, concretezza e visione". Poi Bigongiari sottolinea un aspetto. "Siamo orgogliosi – dice – di essere il primo partito a presentare la lista completa dei candidati. Lo facciamo con la convinzione che il nostro progetto politico, fondato su valori chiari e su una proposta concreta, possa conquistare la fiducia degli elettori. Con una squadra che mette insieme amministratori, professionisti, insegnanti, imprenditori e cittadini impegnati, Forza Italia si propone come forza trainante di un centrodestra competitivo e vincente, capace di dare alla Toscana stabilità e futuro dopo decenni di strapotere della sinistra. Sanità, con l’abbattimento delle liste di attesa, l’ammodernamento delle infrastrutture come quelle ferroviarie e l’attivazione di un collegamento diretto con navette tra Lucca, la Versilia e l’aeroporto di Pisa sono tra i punti cardine del nostro programma. Che vuole dare una svolta alla Toscana e bloccare la nefasta prospettiva di un governo Pd-5 Stelle".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata