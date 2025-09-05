Forza Italia presenta gli ultimi quattro in lizza: ora la lista è completa

Nella sede di via Fratti, Forza Italia ha presentato altri quattro candidati che vanno a completare la lista per le prossime elezioni regionali in Toscana, formando una squadra di otto persone. Si tratta di quattro consiglieri comunali: Marzia Lucchesi, insegnante di Massarosa in pensione; Niccolò Alberti, dottore commercialista di Pietrasanta; Luca Bianchi, vigile del fuoco di Altopascio; infine Laura Lucchesi, impiegata di Bagni di Lucca. Queste candidature vanno ad aggiungersi a quelle della capolista Deborah Bergamini, di Carlo Bigongiari segretario provinciale di Forza Italia, Giovanni Minniti, candidato indipendente e Romina Mariotti, imprenditrice. "La nostra è una squadra unita e coesa – sottolinea il coordinamento provinciale Bigongiari – in grado di mettere a disposizione della Toscana competenze diverse, esperienze consolidate e una conoscenza diretta delle comunità locali. Vogliamo rappresentare al meglio le istanze dei cittadini e portare in Regione serietà, concretezza e visione". Poi Bigongiari sottolinea un aspetto. "Siamo orgogliosi – dice – di essere il primo partito a presentare la lista completa dei candidati. Lo facciamo con la convinzione che il nostro progetto politico, fondato su valori chiari e su una proposta concreta, possa conquistare la fiducia degli elettori. Con una squadra che mette insieme amministratori, professionisti, insegnanti, imprenditori e cittadini impegnati, Forza Italia si propone come forza trainante di un centrodestra competitivo e vincente, capace di dare alla Toscana stabilità e futuro dopo decenni di strapotere della sinistra. Sanità, con l’abbattimento delle liste di attesa, l’ammodernamento delle infrastrutture come quelle ferroviarie e l’attivazione di un collegamento diretto con navette tra Lucca, la Versilia e l’aeroporto di Pisa sono tra i punti cardine del nostro programma. Che vuole dare una svolta alla Toscana e bloccare la nefasta prospettiva di un governo Pd-5 Stelle".