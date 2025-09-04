Vendemmia, 9 lavoratori senza contratto. Multa da oltre 35mila euro a un’azienda

Massa Carrara, 4 settembre 2025 – Lavoravano alla vendemmia senza avere regolare contratto. Dopo una tentata fuga tra i filari i c arabinieri, impegnati proprio sui controlli del personale per la vendemmia in un'azienda agricola di Massa (Massa Carrara) hanno identificato 9 lavoratori, uno di nazionalità italiana, gli altri romena, tutti privi di contratto di lavoro. La retribuzione pattuita, secondo quanto accertato, sarebbe stata pari a 50 euro giornalieri. Al termine dell'ispezione, sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di 35.100 euro al titolare dell'azienda. È quanto rende noto l'Arma in un comunicato.

L'operazione è stata condotta dal nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro di Massa Carrara e dagli ispettori dell'Ispettorato territoriale di Lucca - Massa Carrara, coordinati dalla direttrice Venezia Anna Maria. Il controllo ha riguardato un vigneto lungo una via di collegamento alle colline del Candia, in località Romagnano "dove sono stati individuati diversi lavoratori intenti alla raccolta manuale dell'uva”.

L'operazione, si spiega, "si inserisce in un più ampio piano di controlli nel settore agricolo, volto a tutelare i diritti dei lavoratori e garantire una concorrenza leale. Le ispezioni, condotte attraverso verifiche documentali e sopralluoghi, mirano a contrastare le pratiche irregolari e a sensibilizzare gli operatori sull'importanza della regolarità contrattuale. Particolare attenzione è rivolta alle zone dove la vendemmia viene definita 'eroica’, per via delle condizioni impervie dei vigneti collinari che rendono impossibile la meccanizzazione e richiedono l'impiego esclusivo di manodopera manuale”.