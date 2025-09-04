Age pride diritti e bisogni degli anziani

Domani alle 17,30 il parco della Padula ospita la giornata dell’Age Pride, giunto alla sua seconda edizione. Si tratta dell’iniziativa della Consulta Anziani del Comune in collaborazione con l’assessorato al Sociale: un percorso di ascolto dei bisogni e delle proposte della popolazione della terza età. Per raggiungere la Padula sarà attivo a partire dalle 17 un servizio navetta con partenza da piazza 2 Giugno, dalle 20 invece il bus effettuerà il percorso inverso.

Il programma di questa seconda edizione dell’Age Pride prevede, dopo i saluti della sindaca Serena Arrighi, un focus sulle attività svolte nell’ultimo anno dalla consulta che sarà poi seguito da un tavolo di confronto al quale parteciperanno, oltre ai rappresentanti della consulta Anziani anche la vicesindaca e assessora al Sociale Roberta Crudeli, l’assessora alla Cultura Gea Dazzi e l’assessora ai Lavori pubblici Elena Guadagni.

La giornata si concluderà con lo spettacolo dal titolo ‘Anche le galline sognano di volare’ a cura della compagnia ‘I nodi sciolti’ a cui seguirà un aperitivo. La prima edizione dell’Age Pride aveva previsto un processo partecipativo intitolato ‘Tra sogni e bisogni’ dello scorso anno. La consulta aveva parlato con la popolazione della terza età di Bedizzano, Bonascola, Carrara centro storico, Avenza e Marina, confrontandosi con gli anziani e ascoltando le loro necessità. Tutte le richieste emerse nel corso di questi incontri, sempre molto partecipati, erano state portate all’attenzione dell’amministrazione comunale, a cominciare dalla difficoltà a usare i sistemi informatici per accedere ad alcuni servizi.