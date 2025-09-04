Nardi guarda al 2028: "Le prossime comunali?. Ci sto pensando"

Il suo nome è stato ritirato dalle liste dei candidati del Pd. Martina Nardi, onorevole del Partito democratico per le scorse due legislature (ex vicesindaco di Massa), donna di punta dei dem provinciali, precisa che la sua candidatura nella rosa degli uomini e delle donne del Pd, quella lista che è stata inviata ai vertici toscani per selezionare i quattro assi da far correre alla prossime elezioni regionali, è stata ritirata. "Il mio nome – precisa Nardi – era stato inserito inizialmente, ma poi ho pensato che una candidatura di bandiera da parte mia era già stata fatta. Alle passate politiche, proprio per senso di dovere e di servizio nei confronti del partito, dopo dieci anni di Parlamento, avevo accettato di candidarmi seppure in un collegio non proprio vincente. Tuttavia ottenni un ottimo risultato personale che ha consentito al partito di proseguire a testa alta. Adesso non è più il momento delle candidature di bandiera, Se dovrò correre lo farò in altro modo e in altre tornate. Sono ancora giovane..."

Una dichiarazione che lascia poco spazio ai dubbi sui ripetuti rumors che si avvicendano riguardo alla posizione di Martina Nardi alle prossime amministrative del Comune di Massa. C’è bisogno di un cambiamneto, sostiene Nardi, e di una figura che sappia ridare un ruolo alle sinistre. Oltre non va e alla domanda diretta su una sua discesa in campo per il 2028 non smentisce né conferma. "Non confermo, anche se devo dire che ci sto pensando, ma che i tempi sono ancora acerbi". Un segnale di apertura che in politica vuol dire molto e che va nella direzione della sinistra che cerca di recuperare quella brillantezza persa da tempo. "Certo non ho mai smesso di fare politica e anche se non intendo correre alla tornata toscana non significa che non partecipi attivamente alla vita politica del mio territorio. Sono ancora giovane e le sfide che ho davanti sono ancora molte. Non correrò alle regionali perché ho già portato la mia disponibilità alla passata tornata elettorale. Una competizione in cui investii molto. In quel momento era giusto che restituissi qualcosa a un partito che aveva creduto in me e per il quale avevo militato per dieci anni in Parlamento". Per cui non è escluso che seppure Martina Nardi non corra alle elezioni del 13 ottobre, si stia ’allenando’ per le prossime amministrative massesi dove il Pd metterà tutte le forze in campo per strappare il Comune alle destre.

Intanto sulle regionali si è in attesa della direzione del Pd che dovrà prendere visione ed esprimersi sulla rosa dei dieci nomi inviata dal partito provinciale. Fra gli argomenti in sospeso anche la posizione di Giacomo Bugliani la cui candidatura è sottoposta al vaglio di Firenze. "Ben sapendo che è estremamente difficile – dice Bugliani con gran senso della realtà – che possano essere date deroghe per un terzo mandato ai consiglieri ho voluto lasciare la disponibilità al partito come atto di conservazione del consenso sul teritorio".