Carrara chiama Salerno: la tombola il ’fil rouge’ dell’arte

Connubio tra Carrara e Salerno attraverso l’arte grazie all’associazione Artemisia. Nella sede di via Santa Maria, è possibile ammirare le opere giunte direttamente dalla città di Salerno per la mostra internazionale di arte contemporanea ’L’arte fa tombola’ promossa da Thule Non solo doposcuola e Artemisia, con il patrocinio di Sonoria, Insieme, Mug Ugo Guidi, Ema. In esposizione le opere dei vincitori della ’Tombola napoletana in arte’, concorso all’ottava edizione: Rosalba Ascione, Angelo Fortunato, Mario Francese, Ida Mainenti, Costantino Luis Marino, artisti che saranno presenti in via Santa Maria sabato alle 18 in occasione del finissage. Un connubio che va avanti da anni e che si consolida sempre più con la presenza della critica Maria Pina Cirillo, che spiega: "E’ una mostra itinerante che nasce non dai napoletani ma da due artisti svizzeri, marito e moglie che, partecipando ad una tombolata, si sono innamorati della cosa e hanno fatto cento tele dedicate a tutti i 90 numeri, arrivando a cento con i numeri separati. E hanno deciso di donarle a patto che questo servizio possa servire da sprone per la riscoperta delle tradizioni popolari. E’ nata così questa mostra che facciamo una volta l’anno dall’8 dicembre al giorno della befana e arriva ad avere oltre 1500 visitatori. I quadri vincitori dello scorso anno sono stati esposti in via Margutta e quest’anno li abbiamo portati a Carrara".

Tanti i racconti e le curiosità attorno alla tombola napoletana ma anche apuana, antico gioco di solidarietà che riunisce tante persone all’insegna del buon umore. Interessante il contributo di Giovanna Bernardini sull’abbinamento tra la tombola e l’arte. Maria Pina Cirillo ha aggiunto che "abbiamo ottenuto una ex fabbrica che diventerà il primo museo dedicato alla tombola dove verranno conservate tutte le opere. Sarà inaugurato il 25 ottobre e sarà luogo anche di incontri". E nel museo saranno esposte opere degli artisti di Carrara. La presidente di Artemisia, Donatella Gabrielli, ha introdotto la serata arricchita dai Poeti della Luce di Antonio Crudeli e dalla performer Sara Chiara Strenta, che ha interpretato l’arte e la cultura della tombola.

Angela Maria Fruzzetti