"La vendemmia non subirà rallentamenti"

La vendemmia del Candia non dovrebbe subire rallentamenti a causa della strada di via dell’Uva in condizioni precarie, a causa degli smottamenti provocati dalle recenti precipitazioni atmosferiche. E’ l’auspicio del sindaco Francesco Persiani, che ha relazionato l’andamento dei lavori da parte dell’amministrazione comunale. "I lavori inizieranno nei prossimi giorni – ha spiegato in consiglio comunale –: finalmente tutte le le procedure sono andate a buon fine, sono stati affidati i lavori alle ditte. C’è stato un incontro con le associazioni vitivinicole del Candia, anche in vista della vendemmia, vendemmia che per fortuna si aspetta veramente di ottima produzione. Si è concordato anche su quale intervento iniziare per primo per avere il loro punto di vista. Assieme alle ditte assegnatarie si è cercherà di ridurre al minimo la tempistica di realizzazione che comunque richiederà alcuni mesi perché dovranno essere realizzate tutta una serie di strutture che naturalmente, quando si interviene sulle frane, non hai mai la possibilità di agire velocemente, ma ridurremo al massimo anche i disagi determinati dai cantieri per tutelare le aziende agricole in primis, ma anche i residenti che abitano la zona".

"Speriamo – conclude il sindaco – che nel giro di 3 mesi al massimo di poter chiudere anche questa questa vicenda. Cercheremo di seguire e monitorare con la massima attenzione l’andamento dei lavori, così da trovare per ogni situazione gli accorgimenti necessari ad allievare le difficoltà che possono incontrare i residenti. L’auspicio da parte di tutti è che questi lavori inizino subito"