Vino, sarà vendemmia vintage: "Tanta pioggia, avremo qualità. Dazi? La Toscana si farà valere"

di Gabriele Manfrin

C’è un’aria da déjà-vu nei filari toscani. L’annata 2025, con le sue piogge generose e i suoli gonfi d’acqua, sembra riportare la memoria agli anni Novanta, quando le vendemmie non erano ancora ostaggio di siccità estreme e ondate di calore e le vigne sfornavano prodotti di qualità epica. Stavolta la vite ha avuto la sua dose abbondante di pioggia, ma l’equilibrio resta sottile: troppa acqua gonfia i grappoli, e precipitazioni abbondanti non significa automaticamente qualità.

"L’acqua è vitale" – spiega Fabio Burroni, agronomo dell’Ordine fiorentino – ma l’eccesso può trasformarsi in un problema. Ci vogliono mani esperte per riportare ordine in vigna. Ed è proprio lì che nel fiorentino è stata fatta la differenza. Come spiega Burroni il Sangiovese, spina dorsale dei rossi regionali, ha retto l’impatto delle precipitazioni grazie a una gestione oculata dei vigneti. Non ovunque è andata così bene: altrove, soprattutto per il Merlot, l’annata ha mostrato i suoi lati più insidiosi, confermando quanto ogni varietà viva il clima a modo suo.

Sul fronte sanitario, spiega l’agronomo, i campanelli d’allarme di tignoletta e peronospora non hanno trovato terreno fertile: difese tempestive e tecniche ormai consolidate hanno limitato i danni. A fissare il contorno ci pensano i numeri del Consorzio Vino Chianti: la produzione attesa oscilla tra 2,4 e 2,5 milioni di ettolitri stimati, con un calo del 10-15% sul 2024 ma pur sempre sopra la media quinquennale. Il cuore della vendemmia, si gioca tra i primi di settembre per le bianche e metà mese per le rosse.

Intanto cresce la quota di biologico, salita al 13-15% della produzione regionale: un segnale di maturità del comparto. Su questo punto si innesta la riflessione di Giovanni Busi, presidente del Consorzio: "I volumi saranno più contenuti, ma la qualità ci consente di guardare con fiducia al futuro. Non è un fatto contingente, ma una scelta precisa, condivisa con i nostri produttori, per dare più forza al Chianti sui mercati". Parole che danno la misura del momento: meno quantità, più valore. C’è però l’altra faccia: le giacenze, più alte dello scorso anno complice una domanda debole, che rendono decisiva la valorizzazione sui mercati esteri.

Le grandinate nel Chianti, invece, hanno colpito a macchia, mentre oidio e peronospora hanno lasciato segni marginali, con perdite sotto al 2%. A ricordare che tutto dipenderà dalle prossime settimane è Renzo Cotarella, ad di Marchesi Antinori: "Le impressioni sono molto buone" – spiega – "e le condizioni finalmente normali rispetto agli eccessi climatici recenti. Adesso c’è da stare attenti a grandinate e bufere". Il numero uno di Antinori ricorda che il mercato, tra dazi e incertezze globali, resta scivoloso, ma che la filiera toscana è pronta a mostrare la sua forza. "Le limitazioni internazionali non aiutano. Contiamo che siano momentanee. Ma è inutile piangersi addosso, dobbiamo rimboccarci le mani e cercare di gestirle al meglio. Nei momenti di difficoltà la qualità deve essere l’arma vincente e l’assoluta priorità. E su questo le imprese toscane non hanno mai lasciato spazio al dubbio".

Insomma, la vendemmia 2025 racconta un equilibrio fragile e affascinante: l’acqua come benedizione e minaccia, il rischio domato dall’esperienza, e quella capacità tutta toscana di trasformare la sfida in opportunità.