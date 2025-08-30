Scuola Pettini, il Comune affida la conclusione dei lavori alla ditta che si è aggiudicata la gara per le manutenzioni degli edifici comunali. Un appalto da quasi seicentomila euro, per completare l’intervento, mentre va avanti la transazione con la società che aveva vinto l’appalto originario.

L’ampliamento e riqualificazione della scuola Pettini, tanto per ragionare di assurdi, è stato finanziato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri il 6 dicembre 2016 (bando per le periferie). L’obiettivo a questo punto è inaugurare nel settembre 2026. Dieci anni dopo. Dieci anni di disagi che sono ricaduti totalmente sulle spalle dei cittadini della piana scandiccese e sui loro figli, che a questo punto saranno ormai ben avanzati nelle scuole superiori, aspettando la fine dell’intervento di recupero.

Cuore dell’appalto, completare e rendere funzionali le parti del nuovo edificio scolastico rimaste incompiute, le aree esterne come il parcheggio e il giardino, adeguate alle attività all’aperto e le necessarie finiture sull’edificio scolastico esistente per un organico completamento del plesso in modo da garantire la fine lavori e l’uso dell’edificio. Ora che i lavori sono stati affidati con una determina del dirigente del settore, vedremo quanto tempestivamente torneranno gli operai in cantiere e se almeno stavolta l’amministrazione sarà in grado di far rispettare il cronoprogramma dei lavori.

La vicenda della Pettini è diventata davvero annosa nel corso degli anni, la speranza è che questa sia davvero la stretta finale.