Versilia, divieti di balneazione a Motrone, Tonfano e Fiumetto

Marina di Pietrasanta (Lucca), 4 settembre 2025 – Il sindaco di Pietrasanta, Alberto Giovannetti, ha firmato oggi tre ordinanze che vietano temporaneamente la balneazione in altrettante zone di Marina di Pietrasanta in Versilia: a Motrone, a Tonfano e a Fiumetto.

Non si può fare il bagno in mare a Motrone, dalla foce del fosso all'altezza di via Livorno; a Tonfano, nello specchio acqueo compreso fra la stessa via Livorno e via Ricasoli; a Fiumetto, zona nord, dalla foce del fosso omonimo a via Pasubio. Tali tratti di mare sono «non idonei» alla balneazione per i prelievi del 2 settembre il cui esito ha rilevato concentrazioni di microorganismi batterici superiori ai limiti di legge

I tratti di mare interessati sono stati dichiarati non idonei alla balneazione dopo i prelievi eseguiti dall'Agenzia regionale per l'ambiente della Toscana (Arpat) martedì 2 settembre e il cui esito, che ha rilevato concentrazioni di microorganismi batterici superiori ai limiti di legge, è stato reso noto agli uffici comunali competenti oggi.

"Ho parlato con la responsabile di Arpat per la Versilia - ha spiegato il sindaco di Pietrasanta - anche per capire le possibili cause di una criticità estesa a una cosi' ampia porzione della costa versiliese: a suo parere, sono da imputare agli intensi passaggi perturbati che hanno interessato il territorio la scorsa settimana. Per quanto ci riguarda, abbiamo chiesto immediatamente all'agenzia regionale l'esecuzione delle controanalisi che verranno effettuate nella mattinata di domani (venerdì 5 settembre) e ci restituiranno l'esito nelle 5-6 ore successive".