Parigi e Roma collaborino

Pierfrancesco De Robertis
Parigi e Roma collaborino
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sito sessistaOmicidio DenisaGranchio bluChiude storica bottegaPuccini, la mostraWest Nile virus
Acquista il giornale
CronacaFesta in via Regia. La "Settembrina degli Innamorati"
4 set 2025
MARIA NUDI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Viareggio
  3. Cronaca
  4. Festa in via Regia. La "Settembrina degli Innamorati"

Festa in via Regia. La "Settembrina degli Innamorati"

Il Club del Negroni celebra i suoi vent’anni di attività

Filippo Mori e Josy Furrer

Filippo Mori e Josy Furrer

Per approfondire:

Tutto pronto per la festa "Settembrina degli innamorati-Viareggio Dolce Vita" che sabato e domenica dalle 18 animerà la via Regia e la Piazzetta della Santissima Annunziata. Il Club del Negroni festeggia vent’anni di attività in compagnia del Rione Vecchia Viareggio e della sua storia. Musica, gastronomia a specialità del Club del Negroni saranno gli elementi di un weekend che farà innamorare.

La festa sarà l’occasione per assaggiare i nuovi Negroni "Primo Amore", fresco, dirompente e affascinante e "Amanti" complicità in uno sguardo e in un bicchiere di Negroni, ma anche la "Birra di Pedro" Negroni e peperoncino e la "Pedrita", birra miele assenzio e peperoncino, birre sensuali e vispe. La Vecchia Viareggio preparerà la sua famosa grigliata.

Uno speciale allestimento per la piazza e l’area pedonale dell’evento, (chiusi il tratto di via Regia, via Delle Catene e la piazzetta) e una selezione di stand in linea con le atmosfere di Settembrina degli innamorati faranno da cornice al djset di Pablo Dj, raffinata e coinvolgente selezione musicale pensata per rendere uniche questa dolce vita viareggina.

Per i due giorni di "Settembrina degli Innamorati" la strada pedonale e il palco nella piazzetta della Santissima Annunziata sono a ingresso libero. Nell’estate del 2005 il primo brindisi di una lunga storia all’insegna della cultura del bere di qualità in omaggio al Conte Negroni grazie a Filippo Mori, Josy Furrer e allo staff intorno al quale in questi anni si è riunita una comunità, con amici e sostenitori sparsi in tutto il mondo tra arte, goliardia e gusto.

Oltre 45 specialità non solo da bere ma anche da assaggiare, dal salame al Negroni ai cioccolatini, sempre all’insegna della grande qualità delle materie prime e dei sapori in abbinamento. Di stagione in stagione al Club si è affiancata l’associazione "Sorriso viareggino" che si è occupata di grandi eventi, mostre d’arte, libri e cultura con un rapporto stretto con la città.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata