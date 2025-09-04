Festa in via Regia. La "Settembrina degli Innamorati"

Tutto pronto per la festa "Settembrina degli innamorati-Viareggio Dolce Vita" che sabato e domenica dalle 18 animerà la via Regia e la Piazzetta della Santissima Annunziata. Il Club del Negroni festeggia vent’anni di attività in compagnia del Rione Vecchia Viareggio e della sua storia. Musica, gastronomia a specialità del Club del Negroni saranno gli elementi di un weekend che farà innamorare.

La festa sarà l’occasione per assaggiare i nuovi Negroni "Primo Amore", fresco, dirompente e affascinante e "Amanti" complicità in uno sguardo e in un bicchiere di Negroni, ma anche la "Birra di Pedro" Negroni e peperoncino e la "Pedrita", birra miele assenzio e peperoncino, birre sensuali e vispe. La Vecchia Viareggio preparerà la sua famosa grigliata.

Uno speciale allestimento per la piazza e l’area pedonale dell’evento, (chiusi il tratto di via Regia, via Delle Catene e la piazzetta) e una selezione di stand in linea con le atmosfere di Settembrina degli innamorati faranno da cornice al djset di Pablo Dj, raffinata e coinvolgente selezione musicale pensata per rendere uniche questa dolce vita viareggina.

Per i due giorni di "Settembrina degli Innamorati" la strada pedonale e il palco nella piazzetta della Santissima Annunziata sono a ingresso libero. Nell’estate del 2005 il primo brindisi di una lunga storia all’insegna della cultura del bere di qualità in omaggio al Conte Negroni grazie a Filippo Mori, Josy Furrer e allo staff intorno al quale in questi anni si è riunita una comunità, con amici e sostenitori sparsi in tutto il mondo tra arte, goliardia e gusto.

Oltre 45 specialità non solo da bere ma anche da assaggiare, dal salame al Negroni ai cioccolatini, sempre all’insegna della grande qualità delle materie prime e dei sapori in abbinamento. Di stagione in stagione al Club si è affiancata l’associazione "Sorriso viareggino" che si è occupata di grandi eventi, mostre d’arte, libri e cultura con un rapporto stretto con la città.