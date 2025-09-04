Passaggio di testimone. Il saluto di Silvia Brini

Un passaggio di testimone e un saluto, occasione anche per condividere il bilancio dell’attività dedicata al servizio della collettività e dell’utenza marittima e navale. Quello del capitano di fregata Silvia Brini, comandante della capitaneria di porto e guardia costiera di Viareggio, che, dopo oltre due anni di intenso lavoro, lascerà questo ruolo per ricoprirne un altro, altrettanto prestigioso, all’Accademia Navale di Livorno.

Il comandante Silvia Brini saluterà il personale militare e civile nel corso corso di una cerimonia ufficiale, e nel passaggio di consegne, che avverrà domani, alle 10, nel piazzale antistante la sede distaccata della Capitaneria di Porto viareggina, in piazza Palombari dell’Artiglio, alla presenza delle autorità.

Un momento che vedrà, insieme al resoconto dei risultati e dei successi di un’attività che, al primo posto, ha sempre messo la sicurezza della comunità e del mare stesso, anche il passaggio di consegne, da Brini al capitano di fregata Sabrina Di Cuio, proveniente dalla sede romana del comando generale del corpo delle capitanerie di porto dove, presso l’ufficio comunicazione, ha svolto l’incarico di capo sezione stampa, prodotti editoriali e social media. E che, ora, porterà il suo impegno, le sue professionalità e capacità, tra le sedi e il mare viareggino, al servizio di chi, in quel mare, vive e lavora, da una vita.