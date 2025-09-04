Parigi e Roma collaborino

Pierfrancesco De Robertis
Parigi e Roma collaborino
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sito sessistaOmicidio DenisaGranchio bluChiude storica bottegaPuccini, la mostraWest Nile virus
Acquista il giornale
CronacaPassaggio di testimone. Il saluto di Silvia Brini
4 set 2025
GAIA PARRINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Viareggio
  3. Cronaca
  4. Passaggio di testimone. Il saluto di Silvia Brini

Passaggio di testimone. Il saluto di Silvia Brini

Un passaggio di testimone e un saluto, occasione anche per condividere il bilancio dell’attività dedicata al servizio della collettività e...

Silvia Brini, dopo oltre due anni di attività nella sede viareggina, lascerà il suo ruolo passando il testimone al capitano di fregata Sabrina Di Cuio

Silvia Brini, dopo oltre due anni di attività nella sede viareggina, lascerà il suo ruolo passando il testimone al capitano di fregata Sabrina Di Cuio

Per approfondire:

Un passaggio di testimone e un saluto, occasione anche per condividere il bilancio dell’attività dedicata al servizio della collettività e dell’utenza marittima e navale. Quello del capitano di fregata Silvia Brini, comandante della capitaneria di porto e guardia costiera di Viareggio, che, dopo oltre due anni di intenso lavoro, lascerà questo ruolo per ricoprirne un altro, altrettanto prestigioso, all’Accademia Navale di Livorno.

Il comandante Silvia Brini saluterà il personale militare e civile nel corso corso di una cerimonia ufficiale, e nel passaggio di consegne, che avverrà domani, alle 10, nel piazzale antistante la sede distaccata della Capitaneria di Porto viareggina, in piazza Palombari dell’Artiglio, alla presenza delle autorità.

Un momento che vedrà, insieme al resoconto dei risultati e dei successi di un’attività che, al primo posto, ha sempre messo la sicurezza della comunità e del mare stesso, anche il passaggio di consegne, da Brini al capitano di fregata Sabrina Di Cuio, proveniente dalla sede romana del comando generale del corpo delle capitanerie di porto dove, presso l’ufficio comunicazione, ha svolto l’incarico di capo sezione stampa, prodotti editoriali e social media. E che, ora, porterà il suo impegno, le sue professionalità e capacità, tra le sedi e il mare viareggino, al servizio di chi, in quel mare, vive e lavora, da una vita.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Capitaneria di Porto