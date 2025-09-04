Agevolazioni Tari. Ecco come richiederle

Ci sarà tempo fino al 30 settembre per compilare la domanda e richiedere l’agevolazione Tari. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate solo in forma digitale accedendo al link: https://servizionline.comune.massarosa.lu.it/ServiziOnLine/Istanze (gli aspiranti partecipanti impossibilitati ad accedere alla piattaforma digitale per cause fisiche o di forza maggiore, le domande potranno essere presentate tramite compilazione di un modulo che dovrà essere richiesto unicamente all’ufficio tributi. Tali domande dovranno essere corredate da adeguata certificazione che attesti l’impossibilità ad accedere alla modalità digitale).

"Si conferma anche per il 2025 la volontà dell’amministrazione Barsotti di andare incontro alle esigenze delle persone più svantaggiate anche per la riduzione della Tari – commenta l’assessore al bilancio Adolfo Del Soldato – il bando permette, a chi si trova in un momento di difficoltà, di richiedere una riduzione importante della tariffa".

Per presentare la domanda sarà necessario dotarsi di Spid o Cie e accedere al link. Si ricorda di tenere il codice numerico che verrà inviato alla mail, a fine istanza, per consultare la graduatoria finale. Gli eventuali orari dell’ufficio tributi sono i seguenti: lunedì dalle 9 alle 13, mercoledì dalle 15 alle 17, venerdì dalle 9 alle 13.

Per avere supporto digitale rivolgersi direttamente al “Punto Digitale Facile” all’entrata delle due sedi comunali: quello in via Papa Giovanni XXIII aperto il lunedì 8.30 – 13, mercoledì 8.30-13 e 14.30-17 e venerdì 8.30 – 12; la sede in piazza Taddei martedì e giovedì 8.30-13. Per contattare il Punto Digitale Facile: 0584 979239 o 389 0547977.