Piano della Tari per il 2025. Spuntano le esenzioni per nuove attività in centro

Il Consiglio comunale ha approvato la delibera relativa alle tariffe Tari per il 2025, in coerenza con il Piano Economico Finanziario approvato nel dicembre scorso e nel rispetto delle disposizioni Arera. Il costo del servizio, pari a 4.421.227 euro, sarà coperto secondo le previsioni normative. Le tariffe 2025 restano invariate rispetto all’anno precedente ma, come sostenuto in una nota del comune di Colle, si parla di importanti novità in tema di equità e sostegno sociale. "Una Tari sostenibile, equa e solidale – spiega l’assessore al Bilancio Daniele Tozzi – che non solo garantisce la copertura del servizio, ma tiene conto delle funzioni sociali, culturali ed economiche svolte dalle diverse utenze. È una scelta che parla di giustizia e visione per la nostra comunità". Tra le nuove misure finanziate con 74.000 euro a carico del bilancio comunale, spiccano l’esenzione totale della Tari per le nuove attività commerciali che apriranno nel 2025 nelle aree del Castello, via Garibaldi e via San Sebastiano. Una misura pensata per incentivare la rinascita commerciale di zone strategiche del centro storico. Previste, così come affermato dalla stessa amministrazione comunale delle ulteriori riduzioni fino al 100% per le associazioni con meno di 100 iscritti e bilanci inferiori a 100.000 euro, nonché per i soggetti attivi nella cura dei beni comuni secondo il regolamento di collaborazione civica. Un sostegno concreto al mondo associativo, riconosciuto come pilastro vitale della vita cittadina. Confermata, inoltre, l’esenzione per le famiglie con ISEE fino a 8.265 euro, a tutela delle fasce più fragili della popolazione oltre agli sconti per soggetti partecipati che erogano servizi sociosanitari sul territorio. Restano inoltre attive le agevolazioni degli anni precedenti, tra cui il 60% di riduzione per le abitazioni distanti oltre 500 metri dal punto di raccolta, il 90% per abitazioni non utilizzate, il 30% per chi effettua compostaggio domestico. Il pagamento della TARI 2025 sarà articolato in due rate con l’acconto entro il 25 luglio e il saldo entro il 5 dicembre. A Colle il dato provvisorio aggiornato all’aprile 2025, non certificato dall’Agenzia Regionale Recupero Risorse, parla di un 71,76% di raccolta differenziata. Nel 2021 si aggirava intorno al 52,04%.