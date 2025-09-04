Aspettando il Palio dell’Assunta. Due giornate di festa e tradizione

Camaiore rievoca in grande il Palio dell’Assunta. Se il turismo deve muoversi verso la sostenibilità, le associazioni cittadine rispondono all’appello: a cavallo, a piedi o in bicicletta, i percorsi del territorio variegato di Camaiore incantano i visitatori con i loro aneddoti di storia. "Riscopriamo questo territorio e questo modo di viverlo" afferma lo storico Lucca Santini, del Gruppo Archeologico, fine conoscitore di luoghi e segreti. Il Consorzio di Promozione turistica della Versilia è in prima linea nell’organizzazione dell’evento ‘A cavallo sulla via Francigena’ di cui inventore e’ stato l’ex comandante della polizia municipale Claudio Barsuglia. Percorrere la Via Francigena in sella ad un cavallo e abbandonare le molte strade asfaltate per immergersi nella natura: è quanto accadrà sabato 13 e domenica 14 settembre, quando Camaiore renderà omaggio all’antica via di pellegrinaggio, con due giornate di festa. Prima della fiera dei Morti dei primi di novembre, saranno proprio i cavalli e i cavalieri che animeranno la festa con attività e iniziative, realizzate in collaborazione con le associazioni del territorio.

I tappetari eseguiranno a tema un’opera di segatura davanti alla chiesa della Badia unendo idealmente il percorso tra i due ostelli del territorio di Camaiore nell’antico percorso del Vescovo Sigerico. Sabato 13 alle 16 alla Badia si terrà la benedizione dei cavalli con il corteo storico dei figuranti da piazza San Bernardino, alle 16.30 il Palio “degli homini, de li cavalli e de li asini” nel campo dietro la chiesa, il gioco degli sbandieratori del Gioco della Torre, le danze rinascimentali, una grigliata francigena alle 20 all’ostello e poi la musica con il dj Valerio Deri per tutta la serata. Il Palio dell’Assunta che risale al 1509, fino a qualche anno fa si teneva nel centro storico proprio alla metà di agosto a cura dell’Accademia delle Mura, ma per non perderne la tradizione e per dare importanza ai cavalli si e’ preferito inserirlo in questa manifestazione. Per la domenica sono previste ancora tante attrazioni: la partenza alle 9.30 per la passeggiata dall’Ostello di Camaiore fino all’Ostello di Valpromaro, con una sosta per la merenda e il rientro nel pomeriggio. La Regione, la Provincia, la Fise, l’associazione Tappeti di segatura e il Cavallo e noi, il Comune, l’Abc, la Fenice e molti altri enti ne sono collaboratori e patrocinano l’evento. Anche le associazioni delle Vie Francigene lo sostengono. La festa è aperta a tutti e per la partecipazione alla passeggiata a cavallo chiamare il 329 2304913.

Isabella Piaceri