Palio, mostrato il dipinto di Saccardi

CASTEL DEL PIANOCastel del Piano ha vissuto ieri uno dei momenti più attesi dell’anno, che precede l’attesa sfida del Palio, l’8 settembre prossimo: il dipinto realizzato da Domi Saccardi è ufficialmente diventato Palio. L’opera, custodita fino a quel momento nel palazzo comunale, è stata portata in corteo fino alla Piazza Madonna, dove ha ricevuto la solenne benedizione da Don Renato Rotellini, davanti a una folla di contradaioli emozionati. Ad accompagnare il Palio, uomini in arme e figuranti in costume dell’Istituzione, che per l’occasione hanno sfoggiato gli abiti storici recentemente rinnovati. I nuovi costumi sono stati presentati sabato 30 durante la cerimonia del Baccile, aggiungendo ulteriore solennità al rito. Con il saluto della sindaca Cinzia Pieraccini, alla presenza delle autorità civili, religiose e delle dirigenze delle quattro Contrade, si sono ufficialmente aperti i festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie. Le celebrazioni culmineranno il prossimo 8 settembre con l’attesissima corsa nella suggestiva cornice di Piazza Garibaldi. In attesa del grande giorno, la settimana sarà animata da giochi e attività di Contrada. Da sabato 6 si entrerà nel vivo: in programma le batterie di selezione e l’assegnazione dei cavalli. Domenica 7 si correranno le prime due prove, mentre lunedì 8 si svolgerà la terza prova e, infine, la corsa del Palio.