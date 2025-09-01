Venezia, la Mostra e Gaza

Venezia, la Mostra e Gaza
1 set 2025
NICOLA CIUFFOLETTI
Palio, mostrato il dipinto di Saccardi

CASTEL DEL PIANOCastel del Piano ha vissuto ieri uno dei momenti più attesi dell’anno, che precede l’attesa sfida del Palio, l’8 settembre prossimo: il dipinto realizzato da Domi Saccardi è ufficialmente diventato Palio. L’opera, custodita fino a quel momento nel palazzo comunale, è stata portata in corteo fino alla Piazza Madonna, dove ha ricevuto la solenne benedizione da Don Renato Rotellini, davanti a una folla di contradaioli emozionati. Ad accompagnare il Palio, uomini in arme e figuranti in costume dell’Istituzione, che per l’occasione hanno sfoggiato gli abiti storici recentemente rinnovati. I nuovi costumi sono stati presentati sabato 30 durante la cerimonia del Baccile, aggiungendo ulteriore solennità al rito. Con il saluto della sindaca Cinzia Pieraccini, alla presenza delle autorità civili, religiose e delle dirigenze delle quattro Contrade, si sono ufficialmente aperti i festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie. Le celebrazioni culmineranno il prossimo 8 settembre con l’attesissima corsa nella suggestiva cornice di Piazza Garibaldi. In attesa del grande giorno, la settimana sarà animata da giochi e attività di Contrada. Da sabato 6 si entrerà nel vivo: in programma le batterie di selezione e l’assegnazione dei cavalli. Domenica 7 si correranno le prime due prove, mentre lunedì 8 si svolgerà la terza prova e, infine, la corsa del Palio.

