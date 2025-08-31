Con lo scooter contro un pino, muore a 52 anni. Tragedia a Lido di Camaiore

Lido di Camaiore (Lucca), 31 agosto 2025 – Un urto violentissimo contro un albero, i disperati tentativi di rianimazione, poi la constatazione che non c’era più nulla da fare. Un uomo di 52 anni – Lorenzo Lorenzini, di Viareggio – è morto questo pomeriggio intorno alle 17 a Lido di Camaiore, in via Vittorio Veneto, una delle traverse del viale Colombo, al centro della frazione lidese.

Il 55enne era in sella al suo scooter quando – per motivi da accertare – è andato a sbattere violentemente contro un pino al lato della strada, riportando un grave trauma toracico e andando in arresto cardiaco.

Sul posto è arrivata l’automedica di Viareggio che ha cercato di rianimare l'uomo ma non c’è stato niente da fare e non è rimasto altro da fare che constatare il decesso.