Bruno Vespa
Perché serve il piano casa
Con lo scooter contro un pino, muore a 52 anni. Tragedia a Lido di Camaiore
31 ago 2025
Luca Boldrini
Cronaca
Con lo scooter contro un pino, muore a 52 anni. Tragedia a Lido di Camaiore

L’incidente stradale, purtroppo fatale, avvenuto nel pomeriggio di domenica in via Vittorio Veneto, una delle traverse del viale Colombo

I rilievi della polizia municipale sul luogo dell'incidente mortale a Lido di Camaiore (foto Aldo Umicini)

I rilievi della polizia municipale sul luogo dell'incidente mortale a Lido di Camaiore (foto Aldo Umicini)

Lido di Camaiore (Lucca), 31 agosto 2025 – Un urto violentissimo contro un albero, i disperati tentativi di rianimazione, poi la constatazione che non c’era più nulla da fare. Un uomo di 52 anni – Lorenzo Lorenzini, di Viareggio – è morto questo pomeriggio intorno alle 17 a Lido di Camaiore, in via Vittorio Veneto, una delle traverse del viale Colombo, al centro della frazione lidese.

Il 55enne era in sella al suo scooter quando – per motivi da accertare – è andato a sbattere violentemente contro un pino al lato della strada, riportando un grave trauma toracico e andando in arresto cardiaco.

Sul posto è arrivata l’automedica di Viareggio che ha cercato di rianimare l'uomo ma non c’è stato niente da fare e non è rimasto altro da fare che constatare il decesso.

