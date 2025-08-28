Viareggio, 28 agosto 2025 – Lutto a Torre del Lago per la morte di Massimo Ghilarducci, 80 anni, ex consigliere di circoscrizione. Era un vero punto di riferimento per la frazione e i tanti amici adesso si stringono attorno alla famiglia per questa scomparsa improvvisa.

L’uomo è stato trovato senza vita nel canale Bufalina, dove è finito dopo essere caduto con il suo mezzo a pedali. Sembra stesse facendo un giro quando avrebbe avuto un malore perdendo il controllo del mezzo.

Alcune persone di passaggio hanno visto il corpo e hanno dato l’allarme. A intervenire sono stati il 118 e i vigili del fuoco. Ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.

E’ accaduto tra Torre del Lago e Vecchiano. L’uomo era stato consigliere di circoscrizione ed ex presidente di Federcaccia. Si batté a lungo per rendere Torre del Lago comune indipendente rispetto a Viareggio. La notizia si è diffusa velocemente in tutta la frazione. Era sposato ed aveva due figli: la sua esperienza politica era partita con il Psi, poi con il Movimento Cittadini con Massimiliano Baldini, attuale consigliere regionale della Lega di cui faceva parte anche Ghilarducci. Ha ricoperto vari incarichi prima nella società calcistica della Ninfea Torrelaghese e poi nel Viareggio calcio.