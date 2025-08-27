Giornalismo in lutto, è morto Franco Polidori

Firenze, 27 agosto 2025 – Morto il giornalista Franco Polidori, storico presidente di Arga Toscana (associazione di giornalisti esperti in agricoltura, alimentazione, ambiente). Cordoglio del presidente Ast Sandro Bennucci, insieme a tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana, e di Franco Morabito con il direttivo del Gruppo toscano giornalisti sportivi, che si stringono alla famiglia di Polidori, alla moglie Maura e ai figli Caterina e Michele.

Franco POlidori, 70 anni da poco compiuti, era un giornalista molto attento e scrupoloso, si ricorda in una nota. Aveva cominciato tanti anni fa nella redazione de «Il Tirreno» di Pontedera, con Riccardo Cardellicchio, poi, oltre ad aver collaborato con varie radio locali, aveva scelto di dedicarsi al giornalismo specializzato in agricoltura e ambiente, diventando un punto di riferimento, toscano e nazionale, dell'Associazione Arga, che è gruppo di specializzazione della Fnsi e quindi dell'Ast. È stato anche presidente, per alcuni anni, della Fiera del libro toscano, pubblicando poi «Le mie radici» e «50 El Sombrero, la storia, le emozioni».

Il presidente Giampaolo Marchini insieme al consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Polidori, giornalista stimato e Presidente di Arga Toscana, punto di riferimento nel racconto del mondo agricolo, ambientale e agroalimentare della nostra regione. "Franco - dichiara Marchini - è stato un collega attento, corretto e sempre disponibile. La sua capacità di ascolto, la passione per il territorio e il suo stile sobrio e rispettoso mancheranno a tutti noi”. Il funerale si svolgerà il 28 agosto alle 10, nella chiesa della Collegiata di Fucecchio.

