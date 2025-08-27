Ramo pericolante sulla Grevigiana, l’intervento dei vigili del fuoco

San Casciano in Val di Pesa (Firenze), 27 agosto 2025 – Intervento poco prima delle 12 di mercoledì 27 agosto dei vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano Val di Pesa sulla strada provinciale 92 Grevigiana per Mercatale in località Le Corti.

Alcuni automobilisti hanno segnalato ai vigili del fuoco un ramo che stava per cadere sulla strada. Il proprietario del terreno aveva già messo in programma un intervento, anticipato dopo la segnalazione, anche per causa del peggioramento del tempo nelle prossime ore. Oltre alla squadra dei vigili del fuoco di San Casciano, sono intervenuti con un’autoscala i colleghi di Firenze Ovest. Sul posto anche la polizia locale che ha bloccato il traffico in entrambi le direzioni di marcia, giusto il tempo per consentire l’intervento.