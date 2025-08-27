A Firenze parte la nuova fase dei lavori della rete idrica di via dei Bastioni

Firenze, 27 agosto 2025 - A Firenze partirà sabato prossimo la nuova fase di lavori sulla rete idrica in via dei Bastioni finalizzati al risanamento e alla riqualificazione della condotta in acciaio. L'intervento, si spiega da Publiacqua, è cofinanziato dai fondi Pnrr sottoforma di investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico. L'operazione, quindi, è inclusa "in un macro-progetto che sta interessando il rinnovamento delle principali adduzioni e distribuzioni dell'area metropolitana" che ricadono su Firenze, "per un investimento complessivo di circa 8,5 milioni", si spiega dalla partecipata. L'operazione di risanamento "verrà realizzata con la tecnica del relining, che consente di riparare le condotte inserendo una calza al loro interno, senza necessità di scavo. Questa modalità permette un notevole risparmio di tempo e minori disagi per la città". Per consentire lo svolgimento dei lavori, il Comune ha emesso un'ordinanza valida fino al prossimo 21 settembre in cui sono previste modifiche temporanee alla viabilità.