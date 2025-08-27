Firenze, ex hotel Astor: dal dramma della scomparsa di Kata a 25 nuovi appartamenti

Firenze, 27 agosto 2025 – Dal regno del degrado ad una nuova vita. Si volta pagina nell’ex hotel Astor, tristemente noto per la scomparsa della piccola Kata nel giugno 2023. Lì, sorgeranno circa 25 nuovi appartamenti. La struttura, di 2.000 metri quadrati su tre piani all’angolo tra via Maragliano e via Boccherini, oggi chiusa e abbandonata, sarà completamente ristrutturata. E dunque verrà posto fine a quel ‘buco nero’ di degrado che per mesi l’ha resa simbolo di un dramma ancora vivo nella memoria dei fiorentini.

A guidare il progetto è il gruppo Perseo di Roma, sotto la direzione dell’amministratore delegato Davide Zanzuri, che si è aggiudicato l’immobile all’asta giudiziaria per quasi 3 milioni di euro. La progettazione architettonica è stata affidata allo studio Archea Associati. Una volta completati, gli appartamenti saranno messi in vendita ai cittadini, segnando una nuova vita per uno spazio che fino a poco tempo fa era associato a vicende drammatiche. Per il quartiere, un importante segnale di rinascita e recupero urbano.