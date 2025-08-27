Miss Toscana, vota anche tu le ragazze in gara: in palio la fascia de La Nazione. Clicca sul sondaggio

Firenze, 27 agosto 2025 – Anche quest’anno, secondo una piacevole tradizione, il week-end di fine estate coincide con l’elezione della ragazza più bella della Toscana. E anche quest’anno, legato alla finalissima del concorso, torna il concorso vota Miss LaNazione.it. I nostri lettori dell’edizione on line decreteranno la loro Miss preferita tra le trenta ragazze che sono state ammesse alla finalissima che si svolgerà quest’anno sabato 30 agosto e domenica 31 agosto a Capoliveri.

Vota il sondaggio qui sotto e scegli la tua miss

Questa è un’autentica novità perché mai fino ad ora l’isola più importante dell’Arcipelago toscano aveva ospitato una finalissima. Negli anni passati c’era stata l’assegnazione di fasce importanti, quest’anno invece grazie a uno sforzo organizzativo ed economico importante l’amministrazione comunale di Capoliveri e Pazz Events in collaborazione con Syriostar, concessionaria del concorso di Miss Italia per la Toscana, hanno fortissimamente voluto questo storico appuntamento. Ma torniamo al concorso.

Ecco le trenta ragazze in gara con il loro numero e che vedete nella gallery. Basta un clic per votarle. Numero 1 Eleonora De Carolis 21 anni di Vinci (Firenze) 2 Rachele Maccherini 19 anni di Montemurlo (Prato) 3 Emanuela Kaja 18 anni di Grosseto 4 Noemi Artimisio 20 anni di Follonica (Grosseto) 5 Gaia Pardini 23 anni di Pescia (Pistoia) 6 Morgana Manuali 22 anni di Bagno a Ripoli (Firenze) 7 Harissa Gabriella Favret 17 anni di Montignoso (Massa- Carrara) 8 Khady Niang 20 anni di Colle val d'Elsa (Siena) 9 Chiara Festeggiante 20 anni di Poggibonsi (Siena) 10 Giulia Meucci 19 anni di Cecina (Livorno) 11 Vittoria De Benetti 18 anni di Vinci (Firenze) 12 Elisa Parlanti 19 anni di Bagno a Ripoli (Firenze) 13 Ludovica Pieraccioni 19 anni di Regnano in Lunigiana (Massa- Carrara) 14 Giulia Cavani 22 anni di Siena 15 Chiara Sebastio 21 anni Barberino Tavarnelle (Firenze) 16 Lucrezia Lunardi 18 anni di Vinci (Firenze) 17 Diletta Tarquini 19 anni di Montepulciano (Siena) 18 Karina Vysochyn 19 anni di Pisa 19 Aurora Bacciarelli 18 anni di Ponsacco (Pisa) 20 Francesca Todosìa 18 anni di Carrara 21 Maria Francesca Frediani 21 anni di Quarrata (Pistoia) 22 Alessia Ficini 20 anni di Cascina (Pisa) 23 Sara Covitto 19 anni di Monte Argentario (Grosseto) 24 Laura Russo 23 anni di Lucca 25 Giulia Falli 18 anni di Pontassieve (Firenze) 26 Sofia Ammannati 22 anni di Vinci (Firenze) 27 Sofia Sguerri 18 anni di Quarrata (Pistoia) 28 Giada Carfora 18 anni di Viareggio 29 Francesca Ricci 23 anni di Massa 30 Francesca Barontini 18 anni di Cerreto Guidi (Firenze).

Per votare basta esprimere il proprio voto cliccando la foto della ragazza preferita. La votazione avverrà dalle 14 del 27 agosto alle 9 del 31 agosto. Poi verrà stilata la classifica finale e nel corso della serata dei verdetti di domenica 31 agosto verrà incoronata nella piazza di Capoliveri la nuova Miss LaNazione.it.

Come detto partecipano al nostro concorso tutte e trenta le finaliste, tra le quali uscirà il nome della Miss Toscana 2025 che nell’albo d’oro succederà alla senese Ofelia Passaponti la quale, lo scorso anno, poche settimane dopo aver vinto il titolo di Miss Toscana vinse quello di Miss Italia.