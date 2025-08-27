Arezzo, 27 agosto 2025 – Chiusi della Verna inaugura due nuove strutture per la Via di Francesco

Il Presidente Eugenio Giani sarà sabato 30 agosto al taglio del nastro del polo multimediale e del centro turistico

La volontà è di rafforzare accoglienza, promozione culturale e sviluppo condiviso lungo il cammino francescano

Eugenio Giani a Chiusi della Verna per inaugurare due nuove strutture al servizio di pellegrini e operatori del cammino La Via di Francesco in Toscana. L'appuntamento è fissato per sabato 30 agosto quando, alle 12.00, il Presidente della Regione Toscana affiancherà il sindaco Giampaolo Tellini nel taglio del nastro del polo multimediale “Laudato Si” in viale Michelangelo e del centro di accoglienza turistica “Cammini di pace” nel parco Martiri della Libertà che ribadiranno la centralità del borgo casentinese nei progetti collegati a San Francesco. Le due nuove strutture sono state finanziate con fondi del PNRR M1C3 per l'investimento “Attrattività dei borghi storici”, della Regione Toscana per il bando di rigenerazione urbana a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e del Comune di Chiusi della Verna con l'obiettivo di andare a rafforzare l'accoglienza, a migliorare i servizi ea offrire strumenti innovativi di conoscenza e di fruizione per la Via di Francesco.