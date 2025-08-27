Arezzo, 27 agosto 2025 – Chiusi della Verna inaugura due nuove strutture per la Via di Francesco
Il Presidente Eugenio Giani sarà sabato 30 agosto al taglio del nastro del polo multimediale e del centro turistico
La volontà è di rafforzare accoglienza, promozione culturale e sviluppo condiviso lungo il cammino francescano
Eugenio Giani a Chiusi della Verna per inaugurare due nuove strutture al servizio di pellegrini e operatori del cammino La Via di Francesco in Toscana. L'appuntamento è fissato per sabato 30 agosto quando, alle 12.00, il Presidente della Regione Toscana affiancherà il sindaco Giampaolo Tellini nel taglio del nastro del polo multimediale “Laudato Si” in viale Michelangelo e del centro di accoglienza turistica “Cammini di pace” nel parco Martiri della Libertà che ribadiranno la centralità del borgo casentinese nei progetti collegati a San Francesco. Le due nuove strutture sono state finanziate con fondi del PNRR M1C3 per l'investimento “Attrattività dei borghi storici”, della Regione Toscana per il bando di rigenerazione urbana a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e del Comune di Chiusi della Verna con l'obiettivo di andare a rafforzare l'accoglienza, a migliorare i servizi ea offrire strumenti innovativi di conoscenza e di fruizione per la Via di Francesco.
Questo evento rappresenterà il cuore di una giornata particolarmente ricca di iniziative che vedrà Chiusi della Verna accogliere le istituzioni, le associazioni e gli operatori attivi lungo la stessa Via di Francesco in Toscana, il cammino che attraverso i territori di ben ventisei Comuni collegati alla vita del santo di Assisi. La volontà è, infatti, di fare sistema per strutturare nuovi percorsi di valorizzazione di luoghi, iniziative e comunità locali, con il programma che troverà il proprio cuore in due convegni a partire dalle 10.00: il primo sarà “La Via di Francesco cammino d'Europa: prospettive di sviluppo” con relazioni, tra gli altri, di Raffaella Rossi (direttrice Francesco Ways), Pietro Berti (responsabile del Turismo Religioso della Repubblica di San Marino) e Alessio Valloni (assessore con delega a cultura, gemellaggi e scuola per il Comune di Greccio), seguito da “Toscana tutto l'anno: la promozione unitaria del cammino di Francesco” con Simona Rossetti (presidente di Città dei Presepi) e Federico Eligi (delegato del Presidente della Regione Toscana per i cammini). La giornata prevederà anche interventi di istituzioni e associazioni per arrivare alla costruzione del metodo e delle azioni di promozione unitaria del cammino. «Per Chiusi della Verna sarà una giornata di festa che ricade proprio all'interno delle celebrazioni degli ottocentenari francescani dove l'orgoglio del passato diventerà la leva per proiettarci verso il futuro - commenta il sindaco Tellini. - Queste nuove strutture non solo rafforzano l'accoglienza di pellegrini e turisti, ma diventano anche un simbolo di comunità viva, capace di fare sistema per generare nuove opportunità di sviluppo per i territori coinvolti da La Via di Francesco in Toscana».