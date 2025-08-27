Arezzo, 27 agosto 2025 – Tom Henry ha aperto gli eventi di CortonAntiquaria con la conferenza sulla cerchia di Luca Signorelli

Lo storico dell'arte ha inaugurato le conferenze con un incontro sulla predella attribuita a Francesco Signorelli

Tom Henry ha inaugurato le conferenze di CortonAntiquaria. Lo storico dell'arte, già curatore della mostra Signorelli 500, domenica 24 agosto ha tenuto un incontro dedicato alla cerchia di artisti cresciuti insieme al maestro cortonese. L'occasione l'ha data proprio la mostra di antiquariato che ospita la predella realizzata da Francesco Signorelli, nipote di Luca. L'opera fino all'800 si trovava alla base del dipinto dell'Annunciazione nella chiesa del Calcinaio di Cortona. Successivamente venne venduto ad un collezionista fiorentino e ora, grazie alla mediazione del direttore di CortonAntiquaria Furio Velona, ​​è tornato visibile in uno stand dedicato nell'auditorium di Sant'Agostino. Tom Henry ha ripercorso il lavoro di ricerca realizzato in occasione della mostra Signorelli 500, sottolineando l'importanza della cerchia di pittori che si formò intorno a Luca Signorelli, soprattutto nell'ultima parte della sua produzione pittorica. Come ha spiegato lo storico dell'arte durante l'incontro, la predella è stata per molto tempo attribuita al Papacello, come la altre tre pale d'altare presenti nella chiesa del Calcinaio, fino a che la critica più recente ha indicato Francesco Signorelli quale autore. Le notizie relative alla predella ritornano nel 1902 quando compare nella lista di un'asta londinese organizzata da Cristie's.