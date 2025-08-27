Carabinieri aggrediti durante un controllo, in sette finiscono all’ospedale

Figline Valdarno (Firenze), 27 agosto 2025 – Carabinieri aggrediti durante un controllo a Figline Valdarno, nella zona di via Piave.

A darne notizia è il sindaco Valerio Pianigiani: “Atto grave e non tollerabile – dice – Massima solidarietà e vicinanza ai militari coinvolti”, “quanto accaduto oggi pomeriggio ai carabinieri di Figline, intervenuti nella zona di via Piave, è intollerabile ed inqualificabile. Si tratta di un'azione da condannare con fermezza”.

Sette i carabinieri che avrebbero fatto ricorso alle cure del pronto soccorso.

"Come primo cittadino, a nome mio e dell'Amministrazione Comunale, voglio esprimere la massima solidarietà e vicinanza ai militari, augurando loro una pronta guarigione – ha proseguito il sindaco nel comunicato – Un gesto così grave ed ingiustificabile rappresenta un attacco all'intera comunità e al presidio di legalità che le forze dell'ordine garantiscono quotidianamente. Aggredire chi lavora per tutelare la legge e la sicurezza di tutti è un atto vile e inaccettabile, che va fermamente condannato”.