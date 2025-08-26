Tragico incidente in moto, muore a 54 anni

Grosseto, 26 agosto 2025 – Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, martedì 26 agosto, lungo la strada provinciale 64 del Cipressino a Castel del Piano. Un uomo di 54 anni è morto in un incidente in moto avvenuto all’incrocio con la provinciale di Monticello. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista avrebbe tamponato un autocarro.

La chiamata al 118 è arrivata intorno alle 14:30. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori con l’automedica di Castel del Piano, l’ambulanza Blsd della Misericordia locale e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

In un primo momento era stato disposto anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 1, poi annullato. Il medico arrivato sul posto ha purtroppo constatato il decesso del motociclista.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti.