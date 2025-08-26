Maxi fuga di gas a Firenze, lunghe operazioni per la messa in sicurezza

Firenze, 26 agosto 2025 – Copiosa fuga di gas in strada a Firenze. I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, stanno intervenendo da questa mattina tra Piazzale Donatello e Borgo Pinti, dove si è verificata l’emergenza. La fuga di gas ha interessato la sede dei lavori stradali in corso per la realizzazione della tramvia intorno al piazzale. Sul posto anche il nucleo “Nbcr” dei vigili del fuoco che sta garantendo la sicurezza durante le fasi di riparazione effettuate dal personale di Toscana Energia, con l'erogazione di acqua nebulizzata.

Fuga di gas nel cantiere della tramvia in piazza Donatello (Foto Marco Mori/New Press Photo)

Le operazioni, iniziate questa mattina, si sono protratte fino alle 12,40. Inevitabili le ripercussioni sul traffico che, per buona parte della mattinata ha subito rallentamenti. Sul posto è stata richiesta la presenza della polizia municipale per la gestione della circolazione veicolare e pedonale.