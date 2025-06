Fuga di gas, paura nella notte. Intossicati due carabinieri

Rosignano (Livorno), 22 giugno 2025 – Allarme nella notte alle Morelline: le squadre del Comando Vigili del Fuoco di Livorno sono intervenute a partire dalle 22.30 circa di venerdì 20 in via La Sala nel Comune di Rosignano Marittimo, in un piazzale di sosta automezzi per la fuoriuscita di acido cloridrico dalla cisterna di un semirimorchio. Due carabinieri sono rimasti leggermente intossicati.

Il personale dei vigili del fuoco. è intervenuto con una squadra di 5 unità del Distaccamento di Cecina e autompompa serbatoio, supportata da ulteriori 2 unità con autobotte pompa, 2 unità della Sede Centrale di Livorno con carro NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) per il contrasto del rischio chimico e unFunzionario tecnico per l’attività di coordinamento.

Le operazioni hanno consentito la messa in sicurezza dell’area ed il contenimento della perdita sino all’effettuazione del travaso della cisterna effettuato con personale della ditta di trasporti interessata.

Sul posto presenti anche personale dell’Arma dei Carabinieri ed Arpat. Nell’incidente due carabinieri hanno riportato sintomi da lieve intossicazione e sono stati pertanto sottoposti agli accertamenti ed ai successivi trattamenti sanitari all presidio Ospedaliero di Cecina.

Le operazioni si sono concluse alle ore 3 circa.

Subito dopo l’allarme il Comune di Rosignano aveva diramato attraversoi i canali social un avvertimento ai citadini “A causa di una fuga di acido cloridrico da una autobotte parcheggiata in località La Sala alle Morelline – aveva scritto l’amministrazione comunale – si è dispersa una nube di gas nella zona, della quale per ora non si conoscono le dimensioni. Si raccomanda di non recarsi verso la zona delle Morelline e per chi risiede nell’area in via precauzionale di trovare rifugio al chiuso sigillando ogni apertura verso l’esterno”. Poi nel successivo aggiornamento, dopo il lavoro di vigili del fuoco e forze dell’ordine, si informava che erano iniziate le operazioni di travaso della cisterna. specificando che “La situazione è sotto controllo. Al di fuori della zona interdetta dalle forze di Polizia non si riscontrano situazioni di pericolo”.