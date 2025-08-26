Incendio a Firenze, fiamme dalle finestre di un appartamento: vigili del fuoco in azione

Pontassieve (Firenze), 26 agosto 2025 – Paura in un appartamento in via Benedetto Croce a Firenze dove è scoppiato un incendio. Alcune persone hanno visto fuoco e fumo uscire dalle finestre della casa e hanno chiamato i vigili del fuoco. Fortunatamente in quel momento nell’abitazione non c’era nessuno. Non si registrano feriti. A intervenire, i vigili del fuoco della sede centrale di Firenze e del distaccamento di Pontassieve. Accade intorno alle 10.25 di martedì 26 agosto. All’arrivo dei vigili del fuoco, immediata la ricognizione del personale per scongiurare la presenza di persone. Sono iniziate contemporaneamente le operazioni di spegnimento. Intervenuta anche un’autobotte di supporto per il rifornimento idrico. L’incendio ha interessato una stanza e una porzione del terrazzo vicino.