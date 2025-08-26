Non è colpa di Manganiello
Non è colpa di Manganiello
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Fuga di gasAlessandro Scarafuggi Polemica sulla strageRisarcimentoBimbi via dalla guerraMare gratis
Acquista il giornale
CronacaE’ morto Alessandro Scarafuggi, fu direttore generale Asl in più città toscane
26 ago 2025
REDAZIONE PISTOIA
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Pistoia
  3. Cronaca
  4. E’ morto Alessandro Scarafuggi, fu direttore generale Asl in più città toscane

E’ morto Alessandro Scarafuggi, fu direttore generale Asl in più città toscane

La scomparsa improvvisa del dirigente, che aveva ricoperto lo stesso ruolo anche a Massa. Dall’ottobre 2020 era a cao di Agrabah, onlus che si occupa di autismo

Alessandro Scarafuggi aveva 73 anni. Negli anni tra il 2007 e il 2012 era stato direttore generale dell'Asl di Pistoia

Alessandro Scarafuggi aveva 73 anni. Negli anni tra il 2007 e il 2012 era stato direttore generale dell'Asl di Pistoia

Per approfondire:

Pistoia, 26 agosto 2025 – E' scomparso nella sera di lunedì, all'età di 73 anni, Alessandro Scarafuggi. Un fulmine a ciel sereno, comunicato dalla famiglia direttamente dai profili social dell'ex direttore generale dell'Asl di Pistoia dal 2007 al 2012.

Una morte improvvisa per un dirigente sanitario molto conosciuto nella nostra provincia, ed in tutta la Toscana in generale (con anche problemi di natura giudiziaria come la recente condanna arrivata da parte della Corte dei Conti), che ha ricoperto il ruolo anche a Massa e che è stato direttore dell'Unità Operativa per qualità e accreditamento e di Igiene e Sanità Pubblica per la zona Empolese.

Dall'ottobre 2020, invece era il direttore sanitario di Agrabah, onlus che opera a Pistoia sotto l'egida della Fondazione Raggio Verde a sostegno di ragazzi colpiti da autismo, incarico nel quale era stato riconfermato anche il novembre scorso. Il funerale si terrà mercoledì 27 agosto, alle 15.30 presso la Chiesa della Natività di Lastra a Signa.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

SanitàGiustiziaTribunale