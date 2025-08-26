E’ morto Alessandro Scarafuggi, fu direttore generale Asl in più città toscane

Pistoia, 26 agosto 2025 – E' scomparso nella sera di lunedì, all'età di 73 anni, Alessandro Scarafuggi. Un fulmine a ciel sereno, comunicato dalla famiglia direttamente dai profili social dell'ex direttore generale dell'Asl di Pistoia dal 2007 al 2012.

Una morte improvvisa per un dirigente sanitario molto conosciuto nella nostra provincia, ed in tutta la Toscana in generale (con anche problemi di natura giudiziaria come la recente condanna arrivata da parte della Corte dei Conti), che ha ricoperto il ruolo anche a Massa e che è stato direttore dell'Unità Operativa per qualità e accreditamento e di Igiene e Sanità Pubblica per la zona Empolese.

Dall'ottobre 2020, invece era il direttore sanitario di Agrabah, onlus che opera a Pistoia sotto l'egida della Fondazione Raggio Verde a sostegno di ragazzi colpiti da autismo, incarico nel quale era stato riconfermato anche il novembre scorso. Il funerale si terrà mercoledì 27 agosto, alle 15.30 presso la Chiesa della Natività di Lastra a Signa.